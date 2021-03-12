Старый «Метеор» в Сортавале хотят превратить в кафе

Администрация Сортавалы обратилась к владельцу аварийного судна «Метеор» с просьбой передать его на баланс города. В будущем из корабля хотят сделать арт-объект и использовать его в качестве кафе, сообщает паблик администрации города.

Судно представляет научный интерес, поскольку является одним из первых в мире кораблей на подводных крыльях. По этому поводу был снят документальный фильм под названием «Опережая время», где этот «Метеор» появляется.

Администрация столицы Северного Приладожья надеется сохранить объект от вандалов и затопления до момента его передачи.