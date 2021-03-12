В Центре и на Перевалке изменится схема движения транспорта

В Петрозаводске в схему дорожного движения на Перевалке и в Центре будут внесены корректировки. Это связано с реконструкцией автовокзала карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, со стороны автовокзала по Автобусному проезду будет запрещена остановка транспорта - зону действия знака продлят до Паровозного сквера. Кроме того, запрет остановки транспорта введут на Автобусной площади вдоль тротуара по улице Чапаева.

Такие же ограничения появятся и на площади Гагарина, по мощеной дороге возле железнодорожного вокзала.

В мэрии попросили автомобилистов быть внимательными и руководствоваться Правилами дорожного движения. Фото twimg.com