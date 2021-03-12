Мэрия рассказала о борьбе с наледью и снегом в Петрозаводске

Мобильные бригады и техника Городского комбината благоустройства в ежедневном режиме следят за чистотой общественных территорий Петрозаводска. Борьба с наледью и снегом ведется в разных районах карельской столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы идут в парках Приозерном, Зарецком, Победы, Зеленый Берег, на Левашовском бульваре, в скверах Бородинском, Театральном, Кленовом, 70-летия Победы, Юрия Гагарина и Сергея Кирова. Особое внимание уделено велопешеходной инфраструктуре, связывающей разные районы города.

Ежедневно подрядчик убирает и посыпает лестничные спуски. Работы ведутся на улицах Вольной, Антикайнена, Калинина, Кузьмина, Мурманской, Фрунзе и Первомайском проспекте. Сотрудники комбината расчищают также и детские городки на общественных территориях: на улицах Ключевой, Чкалова, в парках Приозерном, Зарецком, 50-летия пионерской организации, на аллее 300-летия Петрозаводска, сквере 70-летия Победы и других.

В мэрии напомнили, что на некачественную уборку Петрозаводска можно жаловаться по телефону 051. Фото администрации города