12 марта 2021, 13:51
Погода

МЧС предупредило жителей Карелии о надвигающемся снегопаде

Снег ожидается в Петрозаводске и еще пяти районах республики

Погода продолжает преподносить жителям Карелии сюрпризы, несмотря на приход календарной весны.

Сегодня МЧС республики распространило экстренное предупреждение. С середины ночи местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, днем налипание мокрого снега. Такой характер погоды сохранится в течение 13 марта.

Снегопад может обрушиться на Петрозаводск, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский, районы. (фото bfm.ru)

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