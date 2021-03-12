МЧС предупредило жителей Карелии о надвигающемся снегопаде

Погода продолжает преподносить жителям Карелии сюрпризы, несмотря на приход календарной весны.

Сегодня МЧС республики распространило экстренное предупреждение. С середины ночи местами по южным районам Карелии ожидается сильный снег, днем переходящий в мокрый снег, днем налипание мокрого снега. Такой характер погоды сохранится в течение 13 марта.

Снегопад может обрушиться на Петрозаводск, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский и Пудожский, районы. (фото bfm.ru)