Жители Петрозаводска пожаловались, что устали ходить пешком

Мы ведем нашу рубрику, в которой пишем о городских событиях, случившихся 20 лет назад, уже очень много лет подряд. И вот наткнулись на любопытную проблему. И честно говоря, нам показалось, что она не решена до сих пор, и никто даже не поднимает ее ни на каком уровне. Если вы не согласны – пишите в комментариях!

А дело все было в том, что в июле 2000 года пассажиры, которые часто пользовались транспортом на Речном вокзале, вдруг открыто стали возмущаться тем, что им приходится терпеть определенные неудобства. Преодолев большие расстояния по озеру, уставшие пассажиры теплоходов, чтобы добраться домой, должны были долго идти пешком и менять несколько видов транспорта.

Летом жители Карелии активно пользовались речным видом транспорта. Ежедневно из Петрозаводска шли кометы и теплоходы к дальним берегам Онего. Так добираться до своих деревенских домов было быстрее, дешевле и интереснее. Дачники обычно возвращались обратно в город, груженые тяжелой поклажей – собранным урожаем. И вот тут сталкивались с проблемой: на Речном вокзале не предусмотрен маршрут общественного транспорта, который доставлял бы пассажиров хотя бы до ближайших остановок троллейбусов и автобусов. А путь до них хоть и не велик, но извилист. Поэтому горожане и жители районов идею нового маршрута поддержали с восторгом:

«Мне кажется, нужно, чтобы тут от пристани подвозили нас. С вещами тяжеловато».

«Безусловно, нужен. Конечно. Потому что до троллейбуса добираться иногда с такими сумками, да тем более в гору подниматься».

Добирались до нужного места пассажиры комет по-разному. Кого-то встречали любящие родственники и усаживали в автомобиль. Кто-то пешком с чемоданами на своем горбу шел в гору до площади Кирова, где есть остановки общественного транспорта. А кто-то, оказавшись в безвыходной ситуации, заказывал такси.

Кстати, такси уже ожидало потенциальных клиентов на площадке, где мог бы легко разместиться муниципальный автобус. Но цены водители заламывали отнюдь не государственные. Путь от речного до железнодорожного вокзала вы проехали бы на такси, отдав 50 рублей (в те годы это была серьезная сумма). В отдаленный от центра район – дороже. Но нагруженным пассажирам не до подсчетов. Выхода у них не было, чем и пользовались таксисты.

Но если бы городская власть подумала о пассажирах, которые едут в город водным транспортом, то и пассажиры экономили бы, и бюджет пополнялся бы за счет перевозок от озера до самых до окраин.

Многострадальный дом на Кукковке, печально известный своими трещинами, наконец, заинтересовал инстанции, имевшие к этому отношение. Там побывала инспекция Госстроя. Жильцы дома обрели надежду на спасение. В этом была и скромная лепта журналистов телеканала «Ника Плюс», которые о судьбе девятиэтажки по улице Лыжной, дом 22 «а» рассказывали не раз.

На тот момент девятиэтажному зданию из красного кирпича исполнилось 11 лет. Для жизни дома срок небольшой. Но уже на протяжении семи лет жильцы с ужасом наблюдали, как стены в квартирах и лестничные площадки покрываются бесчисленным количеством трещин. Косметический ремонт не помогал: обои лопались буквально через полгода, а от постоянных сквозняков и сырости разрасталась плесень. Бытовые неудобства – полбеды. Жильцы опасались, что дом их просто рухнет.

Упрекнуть в бездействии квартиросъемщиков нельзя – о своем положении они не раз извещали ЖЭУ, ставили в известность депутатов. Но обратили внимание на призывы жильцов только в Госстрое. Меньше недели понадобилось, чтобы делегировать специалиста этого ведомства для проверки обоснованности жалоб.

Чтобы удостовериться в небеспочвенности опасений, далеко ходить не пришлось. Представителей Госстроя впечатлили трещины шириной 4-5 миллиметров. В компетенции Госстроя было лишь сделать официальное заключение о правомерности жалоб жильцов и направить его в то самое ЖЭУ №8, городской жилищный комитет и в Службу единого заказчика.

Сопровождать инспекцию Госстроя представители ЖЭУ не пришли. Однако на следующий день они устроили свой рейд по дому и сделали выводы:

«Опасности совершенно никакой нет. Если бы там фундамент на самом деле деформировался, тогда да, можно было бы отнести к числу серьезных дефектов. А поскольку фундамент целый, с наружной стороны здание без трещин, то есть наружные стены крепкие, а внутренние трещины – это ничего страшного»,

– сообщила Татьяна Серова, главный инженер ЖЭУ.

Итак, по словам работников ЖЭУ, визуальный осмотр показал, что дом стоит, стоял и будет стоять. А насчет трещин в квартирах:

«Я считаю, что там нужен обычный косметический ремонт. Это обязанность жильцов. Можно расшить эту трещину, как следует ее заштукатурить, перетереть».

Со своей стороны ЖЭУ пообещало обратиться в Службу Единого заказчика с просьбой создать комиссию для тщательной проверки характера трещин в доме. То есть путь к решению этой проблемы был еще долог и тернист.

Таким было 27 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума – а что вы делали в этот день в 2000 году?

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