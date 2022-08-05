Взрывчатка на полигоне валялась под ногами: саперы Карелии недоумевали

Саперы подразделения разминирования и взрывных работ Карельской спасательной службы ровно 20 лет назад уничтожили в Лахденпохском районе более тысячи взрывоопасных предметов. И это всего лишь за три дня. Лахденпохский полигон Шестой армии, некогда стоявшей в Карелии, занимал площадь более ста гектаров. По признанию руководителя подразделения разминирования Александра Дзимина, его саперы успели исследовать лишь одну десятую часть этой территории. И нашли 1057 танковых и артиллерийских снарядов, из которых лишь три времен войны. Остальные – это было имущество Шестой армии. По правилам после каждых учений военные обязаны проводить очистку полигона от неразорвавшихся снарядов. Однако, они этого не делали никогда, считал Дзимин: «Взять обыкновенный снаряд, осколочно-фугасный. В основном там калибр 122, 125 миллиметров. И если в нем около трех килограмм взрывчатки, то там почти пять тонн взрывчатки».

То есть взрывчатка валялась на полигоне в прямом смысле – под ногами. Не ленись нагибаться и собирай. «Нам нужно было уничтожить снаряд, мы пошли в карьер. На обочине дороги лежало три снаряда», - продолжал пугать подробностями Дзимин. Местные мальчишки нашли на заброшенном складе целый ящик взрывателей в заводской упаковке. К счастью, у них гражданская сознательность возобладала над детским любопытством: «Дети в январе сдали в РОВД Лахденпохья 96 боевых взрывателей». По счастью, в том районе на полигоне обходилось без человеческих жертв. А вот на таком же полигоне под Пряжей, где так же было разбросано смертоносное армейское имущество, при взрыве один человек погиб, а трое получили ранения.

Еще одна жительница Петрозаводска была признана одной из самых красивых девушек страны. Череду побед продолжила Екатерина Филимонова, которая заняла второе место на конкурсе «Краса России». Кроме того, она завоевала титулы Мисс Очарование и Королева снов. Приехав из Москвы, девушка встретилась с журналистами, чтобы поделиться впечатлениями о конкурсе.

На карельском конкурсе красавиц Екатерина стала «Мисс Карелией-2002». Жюри московского конкурса, куда после этого отправилась Катя, присудила ей второе место. «Было очень много красивых девочек, 34 – из разных городов. Но особой конкуренции не было. Все были рады друг за друга, поздравляли после конкурса», - говорила Екатерина.

Этот конкурс проходил в семь туров, каждый из которых был посвящен одному из чудес света: «У нас были Египетские пирамиды, Висячие сады Семирамиды, Александрийский маяк, Оракул, Храм Артемиды и другие». Кате больше всего понравилась часть конкурса, посвященная пирамидам. Финал же проходил на арене цирка в присутствии большого количества зрителей. Это, по словам девушки, было самым волнующим и интересным. «Сейчас моя жизнь особо не изменилась. Может быть, в августе я еще поеду в Москву. Но если будут предложения, то мне агентство – бюро «Мисс Москва» обещало со мной связаться. А сегодня я сдала последний экзамен, и в пятницу будет зачисление в университет. Пока я собираюсь учиться на отделении «История Финляндии и Скандинавских стран».

На конференции в тот день один из журналистов назвал Петрозаводск кузницей российских красавиц. Титул вполне заслуженный. Особенно это чувствовалось тем летом – как никогда жарким – когда тысячи прелестниц в весьма интригующих нарядах совершали дефиле по улицам карельской столицы. А две из них были официально признаны самыми красивыми девушками страны: Светлана Королева (победа на конкурсе Мисс Россия) и Екатерина Филимонова!

Таким было 5 августа ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.