Самая красивая девушка России приехала домой в Петрозаводск

В Петрозаводск из Москвы с Всероссийского конкурса ровно 20 лет назад вернулась Мисс Россия. Светлана Королева, которую признали самой красивой девушкой страны, пригласила журналистов на пресс-конференцию, которую провели в мэрии.

В жизни Светлана оказалась еще более красивой и обаятельной, чем на экране. Она рассказала журналистам, как их готовили к конкурсу. Как кормили, как наряжали и украшали.

«Мной занимался один профессионал, он делал мне портфолио. Он и визажист, и стилист, и парикмахер, и свет ставил – все. Я смотрела, как он работает и задала вопрос: «Лева, у меня есть шансы?» Он сказал, что «они выбирают немую, слепую и глухую, а во-вторых, я не красил бы тебя, если бы не думал, что ты пройдешь в десятку». Так он меня успокоил».

Света призналась, что отбор был не столько на самом конкурсе, сколько во время подготовки к нему. А сам показ – это только шоу. «Я отметила для себя 15 человек, которые могли бы пройти в тройку. Я не думала, что я пройду. Надеялась войти в десятку», - сказала Мисс Россия. Победительница в том, 2002 году она была обязана работать по контракту. А вот участвовать в каких-то показах, работать на подиуме, сниматься в рекламе и так далее ей было запрещено. На год она была лицом России. И только через год, когда она передала корону следующей красавице, она смогла дальше сама определять свою дальнейшую судьбу и карьеру. Впереди у нее была победа на конкурсе Мисс Европа.

А другие красивые девушки Карелии, пока Светлана была в Москве, готовились к выпускным экзаменам, и с честью их сдали! Глава Карелии вручил золотые медали 55 лучшим выпускникам школ республики. Кстати, на торжество в зал правительство пригласили и лучших учителей. Это пять педагогов, заслужившие в том году звание на конкурсе «Учитель года».

Народу в зале правительства было столько, что учителя с трудом протискивались мимо операторов с камерами и фотографов, чтобы дойти до президиума, где их одаривали цветами и грамотами. Но все же героями дня были медалисты. Сергей Катанандов сказал им прочувствованную напутственную речь. К своей первой награде выпускники шли долгих одиннадцать лет и многим жертвовали.

«Я с малого возраста хотела получить медаль, - призналась Елена Заккиева из Беломорска. – Мои родители подталкивали меня к этому. Папа всегда хотел, чтобы я лучше него училась. Ну и мне самой тоже хотелось получить медаль. И до последнего дня я не верила, что я ее получу. Эта медаль – больше, чем знак отличие. Я выросла в своих глазах».

Помимо нескрываемой гордости за свой успех, многие медалисты испытывали сложные чувства.

«Даже облегчение. То, что эти годы труда, они востребованы. То, что я за свой труд получила большой подарок. Это годы усидчивости, труда и терпения»,

- объяснила Евгения Гавкина из Костомукши.

Золотые медалисты навсегда остались в истории республики. Каждый из них внес свое имя в «Золотую книгу Карелии». Впереди у этих ребят было поступление в карельские и столичные вузы и путь к другим победам. По словам Сергея Катанандова, именно им предстояло исправлять ошибки своих предшественников и строить новую Карелию.

Мы уверены, что все эти выпускники стали достойными людьми, уважаемыми специалистами каждый в своей области. Если вы кого-то узнали на этих кадрах – пишите в комментариях! Будет приятно узнать об их судьбе, спустя двадцать лет.

Таким было 24 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.