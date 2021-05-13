Осколком боевого снаряда чуть не зацепило журналистов в Петрозаводске

Съемочная группа телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики, ровно 20 лет назад рисковала жизнью, присутствуя при разминировании снаряда. Полчаса в непосредственной близости от опасного груза добавили острых ощущений репортеру Андрею Агапову. Он показал средних размеров осколок, который упал в двух метрах от съемочной группы. Осколок был теплый и пах порохом, его телевизионщики захватили с собой на память с того места, где был взорван кумулятивный снаряд.

Дело было так: на территории одной из войсковых частей был обнаружен поврежденный 125-миллиметровый танковый кумулятивный снаряд на боевом взводе. Чтобы обезвредить его, была вызвана группа разминирования МЧС. Взрывать снаряд на территории части было нельзя, поэтому пришлось его аккуратно вывозить. Опасный груз в ящике с песком погрузили в УАЗик и повезли в лес.

«Мы обязаны его уничтожать на месте, - пояснил Александр Дзимин, старший группы разминирования МЧС. - Потому что у него поврежден взрыватель и он приведен в боевое положение. Но вы видели, что там его уничтожить невозможно, приходится тихонько вывозить его, рисковать».

Снаряд, содержащий 3 килограмма пластида, осторожно на руках отнесли подальше от дороги. Положили вместе с ручной гранатой РГН, обнаруженной на вокзале в Кеми, и пакетом артиллерийского пороха от снарядов 76-миллиметровых орудий, которые были найдены на Автодроме. Все это подлежало уничтожению. Далее укрепили взрыватель, протянули шнур и ушли в укрытие.

С расстояния более 100 метров до съемочной группы долетел осколок, который был весом граммов двести. Так что журналистам пришлось лично убедиться, что работа эта очень опасная, не терпящая халатности. Приходится думать не только о себе, но и об окружающих.

«По молодости... вначале было нормально. Потом уже, когда появились дети, стало немножко страшновато, - признался Дзимин. - Но сейчас уже дети взрослые...»

Специалисты осмотрели место взрыва, собрались и поехали дальше — в Питкяранту, там их ждала авиационная бомба возле кооператива, по оценкам военкомата весом в 100-200 килограммов. И если ее не получилось бы вывезти, то пришлось бы взрывать на месте, а это могло привести к большим разрушениям. В целом за первый квартал 2001 года в Карелии было обнаружено 52 взрывоопасных предмета. Из них 21 — в мае, который еще не закончился. Так что у карельских саперов была напряженная жизнь.

Управление капитального строительства получило разрешение на достройку троллейбусного депо на Комсомольском проспекте. Увы, проект пока существовал только на бумаге. В 1998 году состоялось торжественное открытие нового троллейбусного депо. С перерезанием красной ленточки, с поздравлениями, с рисованием радужных перспектив. Но и в 1998, и в 2001 объект был готов к эксплуатации лишь на треть. Благодаря усилиям работников Троллейбусного управления из всего огромного комплекса действовал цех капитального ремонта. Но и только.

«К сожалению, финансовая ситуация в городе не позволяет продолжать строительство данного объекта. По большому счету сегодня строители прекратили здесь работы, и мы остались один на один с этим объектом»,

- сказал Андрей Афанасьев, директор троллейбусного управления Петрозаводска.

Троллейбусный парк города тогда составляли 105 машин. В то время как старое депо на Московской было расчитано на 45 троллейбусов. То есть нормальная экслуатация и своевременный ремонт транспорта в таких условиях был невозможен. Поэтому ремонтировали троллейбусы в новом депо. Пусть и недостроенном.

«За три года, что открылся этот цех, мы отремонтировали 36 троллейбусов, то есть это треть существующего парка. Что позволило сохранить то количество подвижного состава, которое есть в управлении, в работоспособном состоянии»,

- заявил Афанасьев.

Денег на покупку новых троллейбусов в городском бюджете не было. Более того: администрация города сократила дотации троллейбусникам за перевозку пассажиров, имеющих льготы. В 2001 году эта сумма уменьшилась на полтора миллиона рублей. Это одна из причин, почему подорожал и будет дорожать проезд.

Кстати, жители Древлянки все не могли дождаться обещанного маршрута в их микрорайон. Сроки воплощения этого плана в жизнь регулярно переносились. В ТУ их связывали хотя бы с юбилейным для Петрозаводска — 2003 годом.

«Я полагаю, что 300-летие города — это такой праздник, когда можно подарить нашим жителям что-то существенное. Например, новый троллейбусный маршрут и завершение строительства депо. Это пойдет только на пользу горожанам»,

- убеждал Афанасьев.

На празднование 300-летия Петрозаводска тогда было выделено 63 миллиона рублей. Сотрудники надеялись, что часть этих денег пойдет на нужное для ТУ дело. Без введения в эксплуатацию всего производственного корпуса троллейбусный парк мог повторить печальную судьбу «Автоколонны 1126», а пассажиры и вовсе могли остаться «у разбитого корыта».

Таким было 13 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.