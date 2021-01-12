Группа разминирования Карелии праздники напролет вела взрывные работы

В Сибири и Красноярском крае 20 лет назад свирепствовали 40-градусные морозы. А в Карелии погода была неустойчивая. Руководители всех уровней ломали голову над тем, как справиться с как всегда нежданными в России холодами. А у карельских властей была другая беда — необычно теплая для наших краев зима. Природа этой зимой не давала скучать карельским спасателям. В конце декабря в Ладве взрывали лед, а вот ситуация на Шуе. Здесь ледяная шуга забила русло реки и вода грозила затопить прибрежные поселки. Нижние Виданы и Чална, Нижний Бесовец и Верховье, сам поселок Шуя оказались под угрозой затопления. Люди там с конца декабря страдали от капризов погоды. Наше подразделение спасателей постоянно отслеживало ситуацию. Старались помочь населению, чем только можно.

«В настоящий момент по всему течению реки, начиная от Суоярви и заканчивая Низовьем, вода поднялась от полутора до двух с половиной метров. Поэтому наша группа уже с 1 января, уже десять дней, занимается взрывными работами», - заявил Александр Дзимин, старший группы разминирования.

Недавно гремели взрывы в Ладве. Там практически тоже затопило прибрежные дома. Зимнее наводнение — что может быть страшнее в мирное время. Погибали у жителей почти все припасы.Такое в Шуе было на памяти жителей только в 1954 году. «Основным домам это пока еще не угрожает. А вот хозяйственные постройки, то есть сараи, ямы — это уже все затоплено», - пояснили специалисты. В эту зиму группе разминирования приходилось заниматься не столько своим прямым делом — обезвреживать бомбы и мины, сколько взрывать лед. Но кто умеет разминировать, должен уметь и взрывать.

«Три с половиной месяца группа работает без выходных. Практически их нет. В конце декабря мы работали по Беломорску, там понижали уровень воды на Выге. 31-го декабря в 10 часов вечера приехали домой, оперативный дежурный сказал: быть в 9 утра 1-го января на реке Шуя», - рассказывал о нелегких буднях Александр Дзимин. Где-то лютые морозы портят людям жизнь, а у нас оттепель. Неизвестно, что хуже. Но синоптики уже прогнозировали у нас похолодание, так что была возможность сравнить. И, если помните другие зимы, грянувшие за этой (например, январь 2003), природа показала нам, что морозы ничуть не лучше оттепели. Даже страшнее.

Жертвой воров ровно 20 лет назад стал один из основателей карельского общества «Мемориал» Юрий Дмитриев. У него украли компьютер! Данные, которые хранились в его памяти, были гораздо дороже, чем сама техника. Впрочем, ни техникой, ни сведениями грабители воспользоваться не успели. Работники уголовного розыска поймали их через несколько часов после совершения кражи. Обо всем по порядку. В конце декабря 2000 года в квартире Юрия Дмитриева, президента Академии социально-правовой защиты, который уже тогда много лет занимался историей репрессий 30-х годов в Карелии, произошла кража. Украли по наводке знакомой его главное достояние — компьютеры с базой данных по репрессированным, с рукописями, которые писались годами. Но воры далеко уйти не смогли. Соседи услышали шум и увидели грабителей.

«Большую роль в том, чтобы эта кража была раскрыта в минимальные сроки, сыграли мои соседи, надо отдать им должное. Бабушки у меня в подъезде ой какие интересные!», - рассказывал Юрий Алексеевич.

Смелые старушки не только углядели грабителей, но и вызвали милицию, которая приехала через пять минут. Но воры успели убежать. В 11 часов утра все это произошло, а в 4 дня розыскники уже задержали подозреваемых. На их совести была еще одна ограбленная в этот день квартира. Они гонялись за техникой и, конечно, не думали о том, что за важная информация в ней хранится.

«Самое ужасное — это не потеря этого железа, а потеря той информации, которая там была. Часть файлов у меня, естественно, были заархивированы, сняты на дискеты на всякий случай. Но часть файлов, будем так говорить, пока пропало безвозвратно. Вот я уже 20 дней сижу и восстанавливаю. Это результат многолетних поисков. Плюс там есть несколько файлов, которые представляют определенную служебную что ли тайну», - рассказывал Дмитриев. Он старался восстановить рукопись своей последней книги об истории Беломорканала. Труд кропотливый, обидный, так как все пришлось начинать заново. Но Дмитриев был человеком упорным и уверял, что восстановит. И еще новую информацию найдет.

Таким было 12 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ivbg.ru)