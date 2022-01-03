Врачи БСМП в Новогоднюю ночь глотнули шампанского и приняли 12 больных

Жители Петрозаводска ровно 20 лет назад постепенно начинали приходить в себя после бурно проведенных новогодних праздников. Врачи больницы Скорой медицинской помощи утверждали, что по счастью 2002-й год петрозаводчане встретили с гораздо меньшим задором, чем предыдущие. По крайней мере смертельных случаев в новогоднюю ночь не было. У нас есть такой обычай – начинать отмечать праздники заранее. А потому и «новогодние пациенты» начали появляться в БСМП еще за два дня до праздника. Что касается самой главной ночи в году – то в состояние пьяного дебоша петрозаводчане предпочли не впадать, и Новый год встретили относительно спокойно. Врачи горбольницы сообщили, что особо тяжелые пациенты к ним не поступали. Дежурившие в ту ночь медики даже сумели по-своему отметить праздник. Нейрохирург Олег Молоковский рассказал: «12 часов пробило, все встали, поздравили друг друга и пошли в приемный покой работать, как обычно это у нас проходит. Бокал шампанского… Это святое дело!»

И все же многим петрозаводчанам новогодние пожелания крепкого здоровья пришлись весьма кстати. Со вкусом отдохнувшие граждане поступали в БСМП избитыми, упавшими и даже отравившимися угарным газом на пожаре: «Особо большой поток больных наблюдался после часу ночи. Люди обращались сразу после получения травм. Двенадцать человек обратилось в новогоднюю ночь к нейрохирургу. Из них трое было госпитализировано с черепно-мозговыми травмами». По мнению врачей горбольницы, работать в новогоднюю ночь не так трудно, как в последующие дни. Поток пациентов, как правило, не стихает. Народ идет либо со старыми травмами, либо получает свежие, продолжая праздновать. Симпатичная девушка Вероника рассказала про то, как она получила сотрясение мозга – поскользнулась в сауне, где на полу была вода. Подобных «праздничных» пациентов в больнице было много. Врачи радовались, что новогодние гуляния подходят к концу. Любой праздник для медика хуже трех понедельников.

Сто лучших людей уходящего года были выбраны администрацией Петрозаводска. По традиции церемония награждения проходила в здании Дворца бракосочетаний на набережной. Лауреаты прибыли в полном составе, был дан фуршет, всех встречал мэр Андрей Демин.

К десятой церемонии вручения премии «Сто лучших людей года» мэрия серьезно подготовилась. На входе лауреатов встречали дети, одетые в милые новогодние костюмы, в холле звучала живая музыка. А в дверях в торжественном ожидании застыл мэр Андрей Демин. Лауреаты подниматься по красной ковровой дорожке не торопились, а зря. Число свободных стульев убывало быстро, и припозднившимся пришлось стоять. В качестве презента лауреатам впервые было решено дарить керамическую статуэтку.

«Мы предлагаем, чтобы с этого года каждому лауреату города Петрозаводска дарили такую статуэтку Петра Первого. И вы стали первыми обладателями этой статуэтки», - сообщил Андрей Юрьевич. Среди лауреатов были учителя, врачи, инженеры, строители, актеры, музыканты и многие другие профессионалы нашего города. После того, как чествовали лауреатов, им предлагалось и сфотографироваться с мэром на память.

Также на церемонии были объявлены 12 специальных номинаций, среди которых Лучший наставник года, Строитель, Спортивная легенда и другие. Для собравшихся награда была дорога. «Это удовлетворенность от своей работы, - сказала учитель школы №43 Надежда Лукконен. – Что твой труд поощрен. Не пропал даром».

О том, каких чудес ожидает в наступившем 2002-м году Первая красавица республики Екатерина Филимонова, ставшая «Мисс Карелией», она рассказала съемочной группе телеканала «Ника Плюс». Когда Екатерина завоевала в честной и трудной борьбе этот титул, ей было всего 17 лет. И Новый год для нее был прежде всего ожиданием чуда.

Впрочем, одно из чудес уже произошло в году ушедшем – голову Кати Филимоновой украсили короной Первой красавицы республики. Событие это стало неожиданным для нее, как она утверждала: «Мне, конечно, хотелось войти в пятерку. Думала – может быть… Но когда назвали первую вице-мисс, то я решила, что уже никем не стану». Никто, включая родителей, не мог разглядеть в маленькой Кате будущую принцессу. Хотя это не сказка о Гадком утенке. Царевна-лебедь сознательно шла к успеху. Три года занятий в студии моды и пластики «Онежский подиум» помогли ей подняться на верхнюю ступень красоты.

«С первого класса я занималась танцами. Девять лет я танцевала. У нас было много гастролей, постоянно выступали. А потом я решила, что мне лучше пойти в моду, потому что я высокая. И вот уже три года занимаюсь модой», - говорила Екатерина.

Высокий титул не освободил Катю от домашних обязанностей. Как и раньше, она продолжала готовить и мыть посуду. Образ Мисс-Карелии сложился вполне положительный: дурных привычек нет, учится в школе хорошо. Несмотря на любовь к подиуму, Катя собиралась поступать в университет на исторический факультет. Иногда она ходила в ночной клуб Карелия, но не часто и не допоздна, чтобы не расстраивать маму. У Кати было много друзей и подруг, но ее сердце тогда было свободно. После конкурса никаких предложений от воротил модельного бизнеса Кате не поступало. Весной она должна была поехать в Москву, чтобы представлять Карелию на конкурсе «Краса России». Так что у нее были основания ждать новых чудес. Забегая вперед скажем, что там она завоевала титул «Первая красавица России 2002», это уровень вице. Видеорепортаж смотрите здесь!

Таким было 3 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.