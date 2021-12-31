Грустно начался праздник для жителей Древлянки, у которых елку срубили

Последние дни уходящего года принесли петрозаводчанам ровно 20 лет назад не только радостные предпраздничные хлопоты. Жителей дома №22 по Лососинскому шоссе сильно огорчил некий гражданин, срубивший елку, которая на протяжении десяти лет украшала газон во дворе.

Елка досталась жителям этого дома вместе с квартирами. Когда они праздновали новоселье, это деревце отчаянно боролось за существование на газоне рядом с девятиэтажкой. Тогда к счастью для елки ее заметили сердобольные жильцы первого этажа. Они стали подкармливать чахлое создание. Постепенно за этой елкой стал ухаживать чуть ли не весь подъезд.

«Все, кто мог, приходил, поливал, полол»,

- рассказала Ирина Горбачева, живущая в этом подъезде.

В ответ на заботу дерево принялось интенсивно расти. Однако экологическая идиллия закончилась вместе с 2001 годом. Неизвестный злоумышленник на глазах у всего двора умертвил ручную елку.

«Солнышко светило, все было замечательно. Выглядываю в окно – вот тут была наша елка, и какой-то алкоголик спилил ее и унес!», - рассказала Ирина, которая вместе с дочерью пыталась остановить варварство. Однако это не произвело на браконьера ни малейшего впечатления.

«Мы вдвоем с дочкой кричали ему в окно, пытались выскочить. Но с другой стороны – он с пилой. У нас есть газовый балончик, но если он алкоголик, то это бесполезно. Мы себя-то не сможем защитить, не то, что елку. Тем более, что она уже спилена». От полутораметровой пушистой елки, радовавшей много лет жильцов, осталась на снегу одна веточка да пенёк. Ирина воспользовалась случаем, чтобы передать новогоднее пожелание нетрезвому худощавому мужчине лет 40-45, одетому в коричневую куртку: «Хочу пожелать этому человеку, чтобы у него совесть пробудилась».

Подготовкой к встрече Нового года были заняты все. Отмечали самый любимый праздник в России и в «местах не столь отдаленных». Там, где любая дата напоминает о том, что свобода все ближе и ближе. В колонии строгого режима, которая находится в районе Южной промзоны и которую жители Карелии называют просто «девятка», жизнь всегда была невеселая. Суд определил ее обитателям сроки немаленькие. А администрация учреждения следила за порядком весьма пристально, но праздник есть праздник. И даже тут в новогоднюю ночь все ждали чудес, подарков и Деда Мороза. Эту роль в колонии уже второй год исполнял Леонид Конов. Выбирали его волшебником коллегиально.

«Тут у нас совет колонии свой есть, - рассказал Леонид. – С администрацией это все согласовано. Ребята между собой решают. Предложили – мне понравилось», - рассказал Дед Мороз колонии. В чем состояли Дедморозовские обязанности, Леонид знал на зубок: «Шутить с ребятами, ходить их поздравлять. Из одного отряда в другой ходишь, поздравления передаешь. Бывает, что и сидят братья в разных отрядах. Открытку принести от его имени, как-то поздравить. Чтобы веселее было, разнообразить немножко всю нашу жизнь здесь».

Сидеть за колючей проволокой этому Деду Морозу было еще три года. И все эти годы он обещал в новогодние ночи ходить с поздравлениями: «Уже ребят знаешь. Как с ними пошутить. Жизнь их знаешь. Мне это нравится». А еще ждала заключенных в новогоднюю ночь праздничная лотерея, в которой можно выиграть хорошие сигареты, чай, кофе, другие необходимые вещи.

«Будет стоять барабан, билеты будут там сложены, - пояснил заключенный Алексей Минаев. – И любой осужденный может взять билет. А там – что выпадет уже». В каждом отряде обещали накрыть стол, за которым позволят сидеть в честь праздника аж до часу ночи. «Что на столах будет? А что осужденным придет самим, с передачи. А что-то закупили в магазине. Администрация поможет – что-то из пекарни придет, булочки. Чай будет, кофе», - рассказала Алексей Минаев. В пекарне колонии вовсю пекли пирожки на праздничные столы. Обещали и различные конкурсы и, конечно, песни. Пели тут разное, но чаще – шансон. Отдыхали осужденные под Новый год четыре дня. А 1 января начался у них новогодний футбольный турнир. Победителям вручали ценные призы и подарки, предоставленные администрацией. А вот самой администрации и сотрудникам колонии в новогодние праздники отдыхать не пришлось. Такая уж у них работа.

«К работников колонии – усиленный вариант несения службы, - вздохнул Алексей Морозов, начальник учреждения УМ 220/9. – Это усиленные наряда, оперативная группа. И до утра». Но к тем, кто в новогоднюю ночь будет охранять колонию и ее обитателей, ни Дед Мороз, ни Снегурочка не придут.

В Петрозаводский Дом ребенка праздник пришел задолго до наступления Нового года. И как водится, он начался с Елки и подарков. А для двоих ребятишек – с чуда. У них появилась своя семья. Большинство малышей, живущих в Доме ребенка, попадают туда прямо из роддома. Вряд ли кто-то из них знал, что такое мамины руки. Поэтому новогодняя сказка и Дед Мороз сюда всегда приходили заранее – чем раньше, тем больше радости будет у детей. Праздник для них устраивали самые талантливые артисты – врачи и педагоги Дома ребенка. «Мы всегда готовим сами сценарии, у нас очень хорошие музыкальные руководители.

Детям весело, и персоналу тоже создаем настроение. Сегодня у нас уже праздник наступил!» - призналась Ольга Давыдова, главный врач Дома ребенка.

Активно помогали на празднике друзья и спонсоры. Дети ждали и сладостей, и игрушек, и взрослые из фирмы «Лотос» позаботились о том, чтобы их было много. Главное, чего они желали дети – чтобы для них нашлась семья, родители, которые смогли бы устроить их судьбу. В Доме ребенка жили дети с поражениями центральной нервной системы, с нарушением психики, с другими серьезными проблемами. Были малыши и от ВИЧ-инфицированных родителей. Усыновлять таких детей граждане России не торопились. А вот зарубежные папы и мамы почитали за честь.

В 2001 году они подарили семьи для 18 воспитанников нашего Дома ребенка! Вот и накануне Нового года малыши Вова и Саша обрели родителей из Америки. У обоих детей были серьезные проблемы со здоровьем. Но Филиппа и Марлу это не испугало. «Как только мы вошли в комнату, мы поняли, что это наши дети! По глазам, по лицу. Они ужасно умные», - говорили новоиспеченные родители. Для Вовы и Саши новогодняя сказка продолжилась уже за рубежом. Остальные малыши продолжали ждать своих родителей. После 2013 года, когда был принят закон Димы Яковлева, наших детей стало нельзя усыновлять за границу.

Таким было 31 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.