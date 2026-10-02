Грузовик перевернулся ночью на трассе в Карелии

Грузовой автомобиль попал в ДТП в Пряжинском районе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Дорожная авария с участием грузового автомобиля Man произошла поздно вечером в четверг, 1 октября, на 406-м километре федеральной трассы «Кола» в Пряжинском районе.

Пряжинские пожарные ликвидировали последствия ДТП на трассе «Кола»



В 23:30 дежурному поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии. На место аварии сразу выехал дежурный караул пожарной части поселка Пряжа, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.



Прибывшие пожарные установили, что водитель грузовика Man потерял контроль над управлением. В результате автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся. Огнеборцы отключили аккумулятор в грузовике.

В сводке происшествий МЧС Карелии отмечалось, что в этой аварии была оказана помощь одному пострадавшему.