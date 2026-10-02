После столкновения одна машина отлетела в дерево в Петрозаводске

Два автомобиля столкнулись в расширенном центре карельской столицы

Фото сгенерировано Алиса AI

Дорожная авария произошла днем в четверг, 1 октября, у дома №11 на улице Московская в Петрозаводске. Там столкнулись два автомобиля. При этом одна машина после столкновения врезалась в дерево.

В 15:09 дежурному поступил сигнал о дорожном происшествии. Специалисты МЧС привлекались для ликвидации последствий ДТП, сообщили в сводке ведомства. Какие автомобили столкнулись, не уточняется. В дорожной аварии пострадал один человек.

Прибывшие на место происшествия пожарные отключили аккумуляторы в двух автомобилях. Также была оказана помощь пострадавшему.

Обстоятельства ДТП выясняются.