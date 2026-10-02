Более 100 детей родились в Карелии с начала года благодаря ЭКО

На год запланировано 790 процедур экстракорпорального оплодотворения

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Парам в Карелии помогают стать родителями. С начала года в республике благодаря процедурам ЭКО на свет появились 129 малышей, в том числе две двойни, следует из официальных источников.

В 2024 году в республике в результате ЭКО родились 187 детей, в том числе 10 двоен, в 2025 году – 194 ребенка, в том числе 2 двойни. Для лечения бесплодия с помощью ЭКО жителей Карелии направляют в федеральные, государственные и частные медицинские организации.

С начала года с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родились 129 детей, на процедуру ЭКО направлена 501 женщина. На год запланировано 790 процедур экстракорпорального оплодотворения.