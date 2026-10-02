Известный синоптик назвал климат Петрозаводска идеальным

Евгений Тишковец выделил зону идеального климатического комфорта

Фото "Петрозаводск говорит"

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал зону идеального климата в России, упомянув столицу Карелии. Слова эксперта приводит РИА Новости.

«От широты Петрозаводска до широты Ростова-на-Дону - это зона идеального климатического комфорта. Ни в одной стране такой зоны нет. Это то, что доктор прописал: умеренный климат самый комфортный для человека»,

- сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что России глобальное потепление может принести пользу. В частности, появится возможность для расширения пахотных земель. В то время как во многих странах лето становится супержарким, и там невозможно жить.

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