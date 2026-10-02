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2 октября 2026
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Погода

Известный синоптик назвал климат Петрозаводска идеальным

Евгений Тишковец выделил зону идеального климатического комфорта
Лето на набережной
Фото "Петрозаводск говорит"

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал зону идеального климата в России, упомянув столицу Карелии. Слова эксперта приводит РИА Новости.

«От широты Петрозаводска до широты Ростова-на-Дону - это зона идеального климатического комфорта. Ни в одной стране такой зоны нет. Это то, что доктор прописал: умеренный климат самый комфортный для человека»,

- сказал Тишковец.

Синоптик отметил, что России глобальное потепление может принести пользу. В частности, появится возможность для расширения пахотных земель. В то время как во многих странах лето становится супержарким, и там невозможно жить.

Ранее сообщалось о том, что медведи по ночам громят дома в регионе Северо-Запада.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Туманное утро ожидается сегодня в Карелии

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