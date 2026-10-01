В Пряже есть место, где люди обретают опору

Почти три столетия верующие в карельском поселке бережно хранят свой приход

Фото: Алина Гапеева

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева, сообщество ВК Храм Покрова Богородицы п. Пряжа

Первая церковь в Пряже, построенная в 1762 году, увы, сгорела. Вторую забрала советская власть под клуб, третья, приспособленное помещение суда, быстро пришла в негодность. А вот четвертая, действующая уже двадцать пять лет, стала для прихожан настоящим домом.

Храм у дороги

Первый деревянный храм появился в Пряже еще в 1762 году. Его возвели на самом живописном и высоком месте – у дороги, неподалеку от берега Пряжинского озера.

Приход в те времена был небогатым, но в его летописи нашлось место для поистине исторического события. В августе 1815 года через Пряжу проезжал император Александр I. Государь заглянул в церковь, где для него отслужили молебен. Повод был радостный: именно здесь, по пути в Петрозаводск, царь получил известие о рождении племянницы – великой княгини Марии Николаевны.

К сожалению, деревянные постройки уязвимы перед огнем. В 1845 году из-за случайной искры из печи храм сгорел дотла.

Но история храма в Пряже на этом не окончилась. Жители села оказались в тяжелой ситуации: шесть лет они жили без своего прихода. Настоятель храма, отец Феодор Васильев, приложил немало усилий, чтобы восстановить святыню. Была составлена смета на 1997 рублей серебром, выделен лес, и уже в августе 1851 года новая церковь была построена на новом месте и освящена.

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Об этом написала Ирина Велеславова в своей книге «Православные приходы Пряжинского района». Она проделала огромную работу, изучив документы Национального архива Карелии, чтобы сохранить память о храме.

XX век принес с собой суровые испытания. В эпоху воинствующего атеизма храм стал как бельмо на глазу. Несмотря на попытки верующих защитить свою святыню, в 1933 году церковь была переделана в клуб.

Финальная точка в истории храма была поставлена в годы Великой Отечественной войны. По воспоминаниям старожилов, здание было разрушено, а прилегающее кладбище уничтожено. Позже на этом месте проложили дорогу и построили современный районный Дом культуры.

Духовная оттепель

Удивительна судьба церквей в России: они горят, их сносят, переделывают, используют не по назначению, но они всегда возрождаются, видимо, не может человек жить в безверии, ему всегда нужна путеводная звезда. Да, он может верить во что угодно, но проходит время, и звезды гаснут: устои, казавшиеся верными, рассыпаются. А человек ищет вечного. Чтобы обрести смысл жизни, ему нужен полет души – или хотя бы понимание, что хорошо и что плохо...

История современного православного прихода в Пряже началась в конце 1992 года. Сегодня, оглядываясь назад, старожилы и священнослужители вспоминают те времена с особой теплотой – ведь начиналось все с малого, в условиях, которые сегодня кажутся почти невероятными.

Под храм приспособили старое здание районного суда. Половину строения занимало жилое помещение, а во второй обустроили храм. Первые шаги в духовном окормлении верующих делали иерей Владимир Иванов из Петрозаводска и священник Виктор Трукшанин из села Крошнозеро.

«На службы собиралось человек десять, в праздники чуть больше – около двадцати»,

– говорит отец Виктор.

Прихожане приложили немало сил, чтобы превратить ветхое казенное здание в подобие храма. Батюшка рассказал, как общими усилиями проводили внутреннюю отделку, устанавливали иконостас и увенчали крышу крестом.

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В девяностые годы в обществе наступила настоящая духовная оттепель. Люди, уставшие от серости и запретов, потянулись к духовным истокам. В те годы новые храмы возводились в Эссойле и Ведлозере, жители деревень и сел на собственные средства также строили и восстанавливали часовни.

Однако само здание в Пряже ветшало. Печи начали рассыпаться, а стены и полы постепенно съедал грибок. Стало ясно: нужен новый, достойный храм. Власти района пошли навстречу верующим, выделив участок в самом центре поселка, прямо напротив школы. 1 сентября 1999 года архиепископ Мануил освятил место строительства нового храма. Благодаря поддержке местных организаций и неравнодушных предпринимателей строительство удалось завершить. Двадцать пять лет назад, 14 октября 2001 года, в день Покрова Пресвятой Богородицы новый храм был торжественно освящен.

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Становление приходской жизни проходило непросто. Настоятели часто сменялись, и в период с 2005 по 2009 год забота о пряжинской пастве вновь легла на плечи отца Виктора Трукшанина, который в то время уже окормлял приходы в Эссойле и в Ведлозере. Службы в новом храме поначалу были редкими. Зимой, когда здание не удавалось полноценно протопить, прихожане собирались в маленькой трапезной –там отец Виктор еженедельно совершал службы, согревая людей теплом общей молитвы. Так и закладывался фундамент прихода, который мы знаем сегодня.

Настоятель

Сегодня настоятель храма – отец Константин Кукушкин. Уже семнадцать лет он возглавляет приход храма Покрова Пресвятой Богородицы, и каждый его день – это богослужения, требы и бесконечные телефонные звонки и встречи по делам насущным. Быть настоятелем – значит всегда быть на передовой, причем не только в духовном смысле.

География его пастырского служения охватывает множество карельских поселков: Святозеро, Матросы, Маньгу, Коккойлу, Киндасово. Батюшка – активный общественник. Он много лет работает над укреплением межконфессионального мира, развивает патриотические проекты для молодежи и бережно хранит православное наследие Русского Севера.

Но особая страница его жизни – это поездки в зону специальной военной операции. За плечами священника уже семь командировок «за ленточку». Священник признается: там, где решается судьба страны, а жизнь и смерть стоят плечом к плечу, мировоззрение людей меняется мгновенно:

«Неверующих в окопах нет, – делится батюшка. – Бойцы просят освятить технику и блиндажи, многие принимают крещение. Штурмовики, например, приходят к вере практически стопроцентно».

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Возвращаясь из опасных командировок, отец Константин спешит к двум своим главным опорам. Первая – это его многодетная семья. Вторая – большая приходская община, где каждый человек на своем месте. Староста Надежда Николаевна – его надежная правая рука, регент Ольга Николаевна руководит хором, который поет по-ангельски, Нина Николаевна берет на себя выпечку просфор, а Татьяна Евгеньевна превращает территорию храма в цветущий сад.

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Эта община живет как единый организм: вместе молятся, вместе собирают гуманитарную помощь для нуждающихся и для фронта, вместе занимаются с детьми в воскресной школе. За последнее десятилетие прихожане своими силами возвели несколько часовен в Пряже, а сейчас всем миром строят новую в Матросах.

Сам отец Константин убежден: храм должен быть не просто местом для молитвы, а островком красоты и покоя, куда человеку хочется вернуться:

«Мы должны создать условия для людей, чтобы им было куда прийти, – говорит он. – Люди должны видеть ухоженность и благолепие, ведь это – зримое свидетельство Божьей благодати».

Почти рай

И правда, когда переступаешь порог территории Покровского храма, кажется, что попадаешь в другой мир – тихий, светлый и по-настоящему райский. Здесь время будто замедляет свой бег.

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Взгляд сразу радуют яркие цветочные клумбы, аккуратные ряды стройных туй и уютная беседка, утопающая в зелени. Рядом слышен детский смех – для малышей здесь обустроена замечательная игровая зона. А в кронах берез заливаются птицы, наполняя воздух особой, умиротворяющей музыкой.

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Удивительное место. Храм буквально утопает в цветах, а внутри – свет свечей и молитвы, зачастую звучащие на карельском языке. На службах всегда много людей, а в праздники здесь и вовсе не протолкнуться. Но именно в этой людской тесноте и общем молитвенном настрое чувствуется настоящая жизнь прихода.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы по праву считается одним из самых красивых храмов Пряжинского района. Уже совсем скоро, 14 октября 2026 года, она отметит свой 25-летний юбилей. За эти годы храм стал для многих жителей Пряжи местом, где всегда можно найти покой и поддержку, настоящим сердцем и душой поселка.

Покровская неделя

В Пряже сейчас особенное время: прихожане Покровского храма готовятся к этому важному событию. Предшествующая ему праздничная неделя обещает быть по-настоящему глубокой и насыщенной. Участники ежегодных Покровских чтений уже погрузились в изучение архивных материалов, чтобы вновь прикоснуться к истокам родной земли, в Доме культуры прозвучат духовные песнопения, но центром торжества станет праздничная литургия – момент, когда молитва объединит людей так же, как это было здесь три столетия назад.

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История пряжинских верующих – это летопись невероятной стойкости. Только представьте: на протяжении нескольких веков они трижды отстраивали храм с нуля. Каждый раз, несмотря на суровые испытания и перемены эпох, они находили в себе силы возрождать святыню. Сегодня Покровский храм стал сердцем Пряжи, где были разделены тысячи радостных событий и найдены слова утешения в самые трудные минуты.