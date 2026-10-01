Людей спасали из горящей пятиэтажки в Петрозаводске

Пожарные ночью работали на улице Мерецкова в карельской столице

Фото "Петрозаводск говорит"

В среду, 30 сентября, в 23:58 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в пятиэтажном доме на улице Мерецкова в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место выехали шесть единиц техники и 17 специалистов. С помощью средств защиты органов дыхания из здания были спасены три человека. Всего эвакуировали 12 жителей, из которых трое - дети.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. В одной из квартир огнем были повреждены газовая плита и стена на кухне. Причину инцидента предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось о том, что пожар вспыхнул в старинной карельской деревне.