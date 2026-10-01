За покусанных собаками детей власти района в Карелии ответили рублем

Прокуратура через суд взыскала компенсацию морального вреда с администрации Пудожского района

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В Пудожском районе пятерых детей покусали безнадзорные собаки – в результате несовершеннолетние получили различные травмы. Родители пострадавших детей обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство по заявлениям местных жителей провело проверку.

По результатам проверки прокуратура Пудожского района направила в суд пять исковых заявлений, потребовав взыскать с местной администрации компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетних. Суд удовлетворил требования прокурора.

В результате по искам прокуратуры в пользу пострадавших детей взыскали компенсацию морального вреда.

В настоящее время несовершеннолетним выплачены эти деньги в общей сумме 95 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.