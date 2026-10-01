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1 октября 2026
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Происшествия

Пожар вспыхнул в старинной карельской деревне

Пожарные остановили распространение огня в Пряжинском районе
разбор сгоревших конструкций
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пряжинские огнеборцы ликвидировали пожар в одной из деревень и не дали пламени перекинуться на соседние постройки. О происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пожар вспыхнул вечером в среду, 30 сентября, в деревне Лахта Пряжинского района – там загорелась частная баня. В 19:04 вызвали пожарных. Тушить пожар направились огнеборцы посёлка Эссойла.

Прибывшие огнеборцы не позволили пламени распространиться на ближайшие строения. Также специалисты пролили и разобрали конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание. 

Окончательно пожар потушили в 20:03. Пострадавших, к счастью, не было.

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