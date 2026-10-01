Пожар вспыхнул в старинной карельской деревне

Пожарные остановили распространение огня в Пряжинском районе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пряжинские огнеборцы ликвидировали пожар в одной из деревень и не дали пламени перекинуться на соседние постройки. О происшествии сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.



Пожар вспыхнул вечером в среду, 30 сентября, в деревне Лахта Пряжинского района – там загорелась частная баня. В 19:04 вызвали пожарных. Тушить пожар направились огнеборцы посёлка Эссойла.



Прибывшие огнеборцы не позволили пламени распространиться на ближайшие строения. Также специалисты пролили и разобрали конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Окончательно пожар потушили в 20:03. Пострадавших, к счастью, не было.