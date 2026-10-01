Машина всмятку, водитель погиб в ДТП на трассе «Кола»

Страшная авария произошла в Ленобласти

Фото: канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области в MAX

О дорожном происшествии со смертельным исходом на федеральной автодороге сообщил официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.



Авария произошла сегодня утром, 1 октября, на 46‑м километре трассы «Кола» в Ленобласти. Там водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

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В ДТП водитель погиб.



Спасатели поисково‑спасательного отряда Шлиссельбурга деблокировали погибшего и передали сотрудникам полиции.