Стало известно, сколько людей отправят в войска осенью

В ходе осеннего призыва планируется отправить в армию 120 тысяч россиян

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В ходе осеннего призыва в армию отправятся около 120 тысяч человек. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России Евгений Бурдинский, его слова приводит газета «Красная звезда».

Призывников начнут отправлять к местам службы с 10 октября. Жителей сельской местности, занятых в уборочной кампании, будут призывать с 15 октября. В отдельных районах Крайнего Севера призыв начнется с 1 ноября.

Бурдинский напомнил, что срочники не будут участвовать в специальной военной операции.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных Сил России.