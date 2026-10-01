Без осадков и +15°С: прогноз погоды на 1 октября в столице Карелии

В четверг, 1 октября, в Карелии будет преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 1 октября.

По прогнозам синоптиков, в первый день октября в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха днём +10…+15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха днём +11…+13°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C,

в Кеми +11 °C,

в Кондопоге +13 °C,

в Медвежьегорске +12 °C,

в Олонце +13 °C,

в Пудоже +12 °C,

в Сегеже +11 °C,

в Сортавале +14 °C,

в Суоярви +12 °C.