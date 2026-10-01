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1 октября 2026
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Погода

Без осадков и +15°С: прогноз погоды на 1 октября в столице Карелии

В четверг, 1 октября, в Карелии будет преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла
Осеннее поле в Карелии.
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 1 октября. 

По прогнозам синоптиков, в первый день октября в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха днём +10…+15°С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, слабый. Температура воздуха днём +11…+13°С. Атмосферное давление будет мало меняться. 

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C, 

в Кеми +11 °C, 

в Кондопоге +13 °C, 

в Медвежьегорске +12 °C, 

в Олонце +13 °C, 

в Пудоже +12 °C, 

в Сегеже +11 °C, 

в Сортавале +14 °C, 

в Суоярви +12 °C.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: В Петрозаводске в первый день октября осадков не ожидается

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