Мемориал в селе Янишполе Кондопожского района обретает новый облик

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения продолжают работы по благоустройству подшефного комплекса и создают парк на прилегающей к нему территории

Фото: Пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

С прошлого года ведомство на постоянной основе ухаживает за территорией Могилы советских воинов. Инициатива принадлежит Главе Карелии Артуру Парфенчикову.

К празднованию Дня Победы сотрудники комитета провели масштабный комплекс работ: расчистили прилегающую территорию от мусора, обновили лакокрасочное покрытие монумента «Скорбящая мать» и скамеек, а также высадили молодые сосны.

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В летний период благоустройство продолжили: специалисты ведомства скосили траву, подготовили грунт, обустроили клумбы, засеяли газон и высадили деревья по периметру. Местные жители дополнили оформление, высадив цветы. Кроме того, на территории привели в порядок брусчатку — подняли и выровняли участки, где она просела.

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Во время рабочего визита председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков подчеркнул, что сохранять достойное состояние памятных мест важно вне зависимости от календарных дат - это долг перед героями, отдавшими жизни за Родину. Руководитель ведомства лично контролирует все этапы работ. В ходе осмотра площадки были определены планы по дальнейшему развитию территории.

Итогом проекта станет благоустроенное мемориальное пространство — оно будет способствовать сохранению исторической памяти и играть значимую роль в патриотическом воспитании.