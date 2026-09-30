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30 сентября 2026
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Общество

Мемориал в селе Янишполе Кондопожского района обретает новый облик

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения продолжают работы по благоустройству подшефного комплекса и создают парк на прилегающей к нему территории
Мемориал в Янишполе
Фото: Пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

С прошлого года ведомство на постоянной основе ухаживает за территорией Могилы советских воинов. Инициатива принадлежит Главе Карелии Артуру Парфенчикову. 

К празднованию Дня Победы сотрудники комитета провели масштабный комплекс работ: расчистили прилегающую территорию от мусора, обновили лакокрасочное покрытие монумента «Скорбящая мать» и скамеек, а также высадили молодые сосны.

Благоустройство мемориала

В летний период благоустройство продолжили: специалисты ведомства скосили траву, подготовили грунт, обустроили клумбы, засеяли газон и высадили деревья по периметру. Местные жители дополнили оформление, высадив цветы. Кроме того, на территории привели в порядок брусчатку — подняли и выровняли участки, где она просела.

Рабочий визит главы ведомства

Во время рабочего визита председатель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков подчеркнул, что сохранять достойное состояние памятных мест важно вне зависимости от календарных дат - это долг перед героями, отдавшими жизни за Родину. Руководитель ведомства лично контролирует все этапы работ. В ходе осмотра площадки были определены планы по дальнейшему развитию территории.

Итогом проекта станет благоустроенное мемориальное пространство — оно будет способствовать сохранению исторической памяти и играть значимую роль в патриотическом воспитании.

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