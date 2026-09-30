Жители Карелии стали на 16% чаще доверять свою безопасность ИИ

Ежемесячно ассистент Ева от МегаФона блокирует свыше 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков, а пик блокировок в этом году пришёлся на июнь

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон.

Виртуальные помощники всё чаще становятся инструментом цифровой безопасности для жителей республики. За год спрос на возможности ассистента Евы от МегаФона, который блокирует спам-звонки и оснащён встроенным искусственным интеллектом для защиты от мошенников, вырос в республике на 16%. Как показал анализ массива обезличенных данных, среди тех, кто пользуется расширенными функциями безопасности, больше мужчин — 51% аудитории.

Основная аудитория виртуального ассистента — жители Карелии старше 45 лет. На абонентов 46–65 лет приходится 45% активной аудитории Евы, ещё 32% — на людей от 31 до 45 лет. Старшее поколение (65+) составляет 16%.

Кроме блокировки нежелательных звонков, жители республики всё чаще подключают распознавание синтезированной речи и дипфейков, а также функции защиты близких.

Мошенники всё активнее используют новые технологии — от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться. Мы расширяем возможности Евы, чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты всё чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности,

— рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Ежемесячно Ева блокирует свыше 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам МегаФона. Пик блокировок в этом году пришёлся на июнь — показатель превысил среднемесячный на 23%.

На Северо-Западе, помимо петербуржцев, Евой активнее всего пользуются жители Вологодской, Мурманской, Архангельской и Калининградской областей.