В Волгоградской области определили победителей «Семейной зарницы»

Всероссийская игра объединила более 400 участников. Наставниками команд выступили ветераны спецоперации

Фото: Семейная Зарница (ВК)

В программе финала были спортивные и творческие испытания. Семьи преодолевали веревочный городок, плели маскировочные сети и осваивали навыки туризма. Команды создавали «Семейные древа», готовили традиционные блюда и представляли на параде макеты военной и гражданской техники.

Главным испытанием стала военно-тактическая игра на местности. Участники искали условные мины, оказывали первую помощь и решали тактические задачи. Координировать действия по радиосвязи помогали наставники.

Победителем общего зачета стала команда «Кирея» из Псковской области. Второе место заняли представители Саратовской области – команда «Воин Поволжья», третьими стали «Родные сердца» из Астраханской области. Призеры получили кубки, медали и дипломы.

Эта игра стала для семей возможностью провести время вместе и еще раз обратиться к истории и традициям нашей страны. Уверена, что в следующем году к игре присоединится еще больше семей из разных регионов. Отдельно хочу поблагодарить наставников команд – ветеранов специальной военной операции – за вовлеченность, опыт и личный пример,

– отметила на церемонии закрытия игры замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Всероссийскому этапу предшествовали региональные соревнования. В Карелии победителем этого этапа стала семья из Костомукши, а призерами – команды из Муезерского и Кемского округов. В организации регионального этапа принимали участие республиканский филиал фонда «Защитники Отечества», Движение Первых Республики Карелия и региональный филиал Центра «ВОИН».

Идею проведения «Семейной зарницы» Анна Цивилева представила в январе 2025 года на Всероссийском оргкомитете «Победа», инициативу поддержал президент Владимир Путин. Первый сезон проекта, прошедший в рамках «Зарницы 2.0», объединил семьи из 79 регионов России, а в финал тогда вышли 24 команды.

Организаторами состязаний выступили фонд «Защитники Отечества», Движение Первых, «ЮНАРМИЯ» и центр «ВОИН». Проект реализовали при поддержке Минобороны и Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».