Борт резко терял высоту: что произошло в самолете со 180 пассажирами

Появились подробности ЧП на борту лайнера, выполнявшего рейс Дубай – Тель-Авив

Фото: Петрозаводск говорит

Появилась основная информация о ЧП на борту рейса Дубай – Тель-Авив, сведения собрал канал BAZA.

Так, пассажирский самолет Flydubai сигнализировал о ЧС на борту, потом передал код, сообщающий о захвате воздушного судна. После этого связь с лайнером была потеряна. На борту находились около 180 пассажиров.



После сигнала о попытке захвата Boeing 737 резко снизился с 15 до 5 тысяч футов и исчез с радаров, пишет BAZA. Борт шатало из стороны в сторону, пассажиры кричали. Позже борт FlyDubai, подавший сигнал о попытке захвата самолёта, приземлился в аэропорту Саудовской Аравии в Табуке.



Предварительной причиной инцидента стала драка между пилотами на борту: один ударил другого складным ножом. Изначально сообщалось, что пилотами Flydubai были уроженцы России и Украины. Пилот – украинец несколько раз ударил ножом командира воздушного судна – россиянина.



По версии военкора израильского Channel 14, один из пилотов начал резко снижать самолёт и игнорировал второго пилота. Тот вступил с ним в драку и помешал разбить самолёт. На борту были другие пилоты, летевшие в командировку, они и помогли посадить лайнер в Табуке. Все пассажиры злополучного рейса Flydubai в безопасности.

Позже Channel 14 сообщил, что по их данным, напавший пилот оказался жителем Омана, а командиром был гражданин ОАЭ. Также, по предварительным данным, среди пассажиров были бойцы спецназа в резерве – они и помогли обезвредить пилота, напавшего на командира воздушного судна. Оказавшийся среди пассажиров израильский пилот посадил самолёт.



Служба безопасности Израиля рассматривает версию крупного спланированного террористического акта. Поэтому все рейсы FlyDubai, прибывающие в аэропорт Бен-Гурион, направляют на усиленный досмотр.

Израильские СМИ сообщают, что рассматривается версия, по которой один из пилотов, возможно, хотел покончить с собой, намеренно разбив самолет. Второму пилоту в результате драки удалось его остановить. Другая версия – попытка угона самолета по политическим мотивам.

UPD*: Раненый пилот на борту Flydubai скончался от ножевых ранений.

*В новость в 14:41 внесено дополнение о состоянии пострадавшего пилота авиарейса Дубай – Тель-Авив.

