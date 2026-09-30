Нарушителя ПДД осудили в Сортавале

Водитель-нарушитель полностью признал свою вину в суде Сортавалы

Фото: «Петрозаводск говорит»

В суде Сортавалы завершилось рассмотрение дела об административном правонарушении местного жителя, которого обвиняли в нарушении Правил дорожного движения, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Установлено, что весной этого года мужчина при проезде регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу пешеходу, который заканчивал переход проезжей части, в результате чего последний получил травмы средней степени тяжести.

Водитель полностью признал свою вину. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, уточнили в паблике Сортавальского городского суда.