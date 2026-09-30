Начинающий водитель опрокинул автомобиль в одном из городов Карелии

Юноша пострадал в ДТП в Кондопоге

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Дорожная авария, в которую попал неопытный водитель, произошла во вторник, 29 сентября, приблизительно в 20:10 у дома №23 на улице Бумажников в Кондопоге, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель, местный житель 2007 года рождения, управляя автомобилем Kia Spectra, не учёл погодные условия и неправильно выбрал скорость движения. В результате автомобиль съехал с дороги на газон.

Из сводки МЧС Карелии стало известно, что легковушка опрокинулась после съезда в кювет – пожарные отключали аккумулятор в машине во избежание возгорания.

В ДТП начинающий водитель был травмирован.

Госавтоинспекция проверяет обстоятельства происшествия.