Популяция медведей в Карелии уменьшается

В этом году в республике добыты 90 косолапых

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В Минприроды рассказали о медведях в Карелии на фоне непростой обстановки с хищниками в других регионах страны.

По данным ведомства, популяция медведей в республике не растет. В 2024 году их было 5025. Сейчас - 4915. В этом году уже добыты 90 хищников, сезон охоты на них продлится до середины декабря. На днях трое зверей были застрелены в Беломорском округе.

В Минприроды пояснили, что в Карелии случаев нападения медведей на людей не зарегистрировано. На все сообщения о выходе хищников к людям оперативно реагируют - в последнее время такие сигналы поступали из Соломенного, Хийтолы, Растьнаволока.

Напомним, в августе-сентябре не менее 20 россиян погибли от лап медведей. Большинство трагических случаев произошло в Восточной Сибири.