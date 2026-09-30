Три студентки погибли в дорожной аварии в российском городе

В Красноярске возбуждено уголовное дело после массовой смертельной аварии

Фото ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске три студентки погибли в массовой дорожной аварии. Об этом сообщает ГУ МВД по краю.

По данным источника, трагедия случилась утром 29 сентября. Девушки ехали в автомобиле Volkswagen Passat, которым управлял их одногруппник. Все четверо учились вместе в Сибирском федеральном университете.

Ужасную аварию спровоцировал водитель автомобиля Volkswagen Golf. В итоге столкнулись шесть машин. На месте до приезда медиков умерли девушки 2005, 2006 и 2007 годов рождения. Их одногруппник, а также еще два водителя госпитализированы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось о том, что моряки погибли на загоревшемся у берегов Камчатки судне.