В ожидании приговора: три года условно попросил прокурор для Гусейнова

Адвокаты молодого охранника из ресторана «Каудаль» просят суд оправдать своего подзащитного

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводском городском суде по уголовному делу в отношении Руслана Гусейнова, которого обвиняют в нанесении средней тяжести вреда здоровью подполковнику МВД Карелии, прошли прения сторон, и сам обвиняемый произнес последнее слово.

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Гособвинитель Владимир Луценко попросил суд признать Гусейнова виновным и назначить ему наказание три года условно. Прокурор уточнил в суде, что доказательств, предоставленных следствием и экспертизами, достаточно для того, чтобы считать его виновным в переломе ноги Алексея Борика. При этом гособвинитель сказал и о том, что не требует реального срока по данной статье УК РФ, потому что Руслан вел себя и до суда и после примерно, никогда не привлекался к уголовной и административной ответственности, более того он учился в юридическом-полицейском колледже. Тем не менее сторона обвинения убеждена, что из хулиганских побуждений будучи на рабочей смене в ресторане, он решил сломать ногу сотруднику полиции.

Руслана Гусейнова защищают сразу три адвоката. Владимир Гордин первым увидел своего подзащитного после задержания. Он сделал те самые фотографии, на которых видно, как Руслана избивали несколько часов. При этом Руслан в зале суда дал показания, что когда он крикнул "Как больно! Не надо!", сотрудники в масках ответили: "Нашему коллеге тоже было больно!".

Адвокат сделал запросы и получил данные по страховому делу Алексея Борика. Подполковник полиции получил медицинскую страховку более 300 тысяч рублей. При этом в документах этого дела указано, что он был трезвый, и его избили на улице неизвестные.

Михаил Ямчитский назвал «Дело Каудаля» самым резонансным и часто обсуждаемым в СМИ и в обществе. А ногу подполковника Борика самой знаменитой - если не в России, то в Карелии точно. И еще сказал в суде, что в СССР таких полицейских, которые кутят пьяные в ресторане да еще и бросаются удостоверениями, уволили бы в тот же день, если бы не заранее. Но мы живем в других реалиях. Именно поэтому это дело дошло до суда. Система позволяет.

Андрей Кухарь обратил внимание суда на то, что ни один свидетель и сам потерпевший не видели и не могут указать на того, кто ударил его по ноге. Он лежал лицом вниз и почувствовал боль. Но сказать, что это был кто-то конкретный не может. А показания свидетеля Никитина - охранника из той же смены ресторана изменились в суде, когда на него никто не давил и не избивал.

Сюжет у нас получился объемный. Выступают все: прокурор, адвокаты и сам Руслан, который свою вину не признает. Посмотрите до конца, тогда вы поймете, в каком мире мы живем.