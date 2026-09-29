Два иностранца «заработали» сроки по делу о золоте в регионе России

Двух иностранцев осудили в Амурской области за незаконный оборот драгоценных металлов

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В Амурской области состоялся суд над двумя иностранцами, обвиняемыми в незаконном обороте драгоценных металлов. Мужчинам на двоих дали 8,8 года в колонии общего режима и штраф, пишет ТАСС.

Установлено, что летом прошлого года подсудимые купили в Забайкальском крае незаконно добытое золото и попытались его перевезти на поезде в Амурскую область. В ручной клади они спрятали 21 слиток массой более 18 кг стоимостью свыше 132 млн рублей.

Суд назначил одному иностранцу четыре года, другому — четыре года восемь месяцев колонии общего режима, штраф в размере 400 тысяч рублей каждому и конфисковал золото.