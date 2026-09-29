Будущее города обсудят на семинаре «Петрозаводск 2040»

Образ современного промышленного, университетского и культурного Петрозаводска представят в Экспертно-дискуссионном клубе Карелии

Фото "Петрозаводск говорит"

Экспертно-дискуссионный клуб Карелии 4 октября представит для обсуждения концепцию «Мастерская Русского Севера» – образ современного промышленного, университетского и культурного Петрозаводска, в котором человек может состояться, построить карьеру, создать семью и реализовать собственные проекты.

Задача ассамблеи – обсудить сильные и слабые стороны концепции, собрать предложения и заложить общие ориентиры развития столицы Карелии на предстоящий пятилетний цикл.

Важность предстоящего семинара оценил руководитель Экспертно-дискуссионного клуба Карелии Максим Мазуровский.

«Выборы завершены, сформированы новые составы представительных органов города и республики. Впереди пять лет совместной работы, решений и ответственности за развитие Петрозаводска. Поэтому сейчас особенно важно вместе с руководством региона и города, а также депутатами новых созывов и экспертами определить стратегические ориентиры, относительно которых в дальнейшем можно будет оценивать программы, проекты и бюджеты»,

- считает общественный деятель.

В мероприятии примут участие премьер-министр Республики Карелия, представители руководства города, эксперты, предприниматели и общественные деятели. Специальный гость – Андрей Полосин, федеральный эксперт по вопросам мировоззрения и образа будущего, приезжающий по приглашению Главы Карелии.