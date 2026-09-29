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29 сентября 2026
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Происшествия

Через 21 год полицейские Карелии нашли подозреваемого в убийстве

Полицейские раскрыли убийство прошлых лет, совершённое в Сегеже
сотрудник МВД
Фото: МВД по РК

Сотрудники карельской полиции установили подозреваемого в убийстве, совершённом более 20 лет назад. Об этом сообщили в МВД по РК.

По данным источника, к преступлению оказался причастен мужчина 1966 года рождения. Его задержали в Туле при силовой поддержке росгвардейцев.

Мужчине инкриминируется убийство с особой жестокостью, совершённое в 2005 году. На одной из улиц в Сегеже был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. По версии полиции, подозреваемый поссорился с женщиной и нанес ей множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

Мужчину заключили под стражу.

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