Через 21 год полицейские Карелии нашли подозреваемого в убийстве

Полицейские раскрыли убийство прошлых лет, совершённое в Сегеже

Фото: МВД по РК

Сотрудники карельской полиции установили подозреваемого в убийстве, совершённом более 20 лет назад. Об этом сообщили в МВД по РК.

По данным источника, к преступлению оказался причастен мужчина 1966 года рождения. Его задержали в Туле при силовой поддержке росгвардейцев.

Мужчине инкриминируется убийство с особой жестокостью, совершённое в 2005 году. На одной из улиц в Сегеже был найден труп женщины с признаками насильственной смерти. По версии полиции, подозреваемый поссорился с женщиной и нанес ей множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

Мужчину заключили под стражу.