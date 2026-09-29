Под завалами после пожара на заводе петард нашли тела 15 погибших

Горел завод по производству фейерверков в Ярославской области

Фото: Стопкадр видео канала SHOT

Пожар на заводе пиротехники в в Кубринске Переславль-Залесского округа произошел в понедельник, 28 сентября, сообщила пресс-служба МЧС. Сигнал о возгорании поступил в 16:06. Произошел взрыв, после чего начался пожар, сообщали СМИ.

Загорелись два производственных здания. На месте пожара работали 40 единиц техники и 100 огнеборцев, а также другие экстренные службы.

В 18:05 источники сообщали о локализации возгорания, и сотрудники МЧС продолжали тушить отдельные очаги и разбирать завалы.

Как позже сообщила Общественная служба новостей, число погибших в результате взрыва в селе Кубринск Ярославской области увеличилось до 15 человек.

Как рассказали SHOT жители села Кубринск, взрывной волной выбило окна в нескольких домах, территория производства завалена кирпичами. Пострадала женщина. Её госпитализировали с травмами ноги. В момент инцидента на заводе работали 15 сотрудников. Источник пишет, что короткое замыкание стало причиной пожара на заводе по производству фейерверков.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.