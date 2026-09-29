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29 сентября 2026
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Здоровый интерес

Педиатр назвала лучший завтрак для школьников

Сладкие хлопья не подходят для завтрака школьников
Овсяная каша
Фото создано с помощью Алиса AI

Врач-педиатр Юлия Сиверцова рекомендовала родителям российских школьников не копировать традицию из американских фильмов. Речь идет о сладких хлопьях с молоком на завтрак. 

По словам эксперта, они, как и булочки, содержат быстрые углеводы, и поэтому дети после утреннего приема пищи постоянно хотят есть.
Каши, цельнозерновые тосты, яйца или творог идеально подходят для полноценного завтрака школьника, уточнила врач сайту 360.ru.

В качестве «добавки» к утреннему приему пищи могут быть свежие овощи, фрукты и ягоды.

Ранее в рубрике Здоровый интерес было опубликовано: Россиянам назвали самые полезные для зрения продукты

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