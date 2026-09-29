Взрыв прогремел на территории академии в российском городе

В Оренбурге эвакуировали более 50 человек после инцидента в котельной

Фото "Петрозаводск говорит"

На территории Академии настольного тенниса в Оренбурге в ночь на 29 сентября произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщает правительство региона.

По данным источника, инцидент случился в котельной. В результате взрыва была повреждена часть оборудования, пострадало также остекление стоящего рядом здания учебного учреждения.

После взрыва были эвакуированы 53 человека. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В городе был создан оперативный штаб, на месте работают сотрудники экстренных служб. Причина случившегося устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что росгвардейцы Карелии за неделю более 300 раз поднимались по тревоге.