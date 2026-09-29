Маленький ребенок выпал из окна и погиб в крупном российском городе

В Уфе устанавливаются обстоятельства гибели малыша, которому не исполнилось и двух лет

Фото "Петрозаводск говорит"

В Уфе маленький ребенок погиб после того, как выпал из окна. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Башкирии.

По данным ведомства, трагедия случилась в понедельник, 28 сентября. Малыш, которому исполнился только 1 год и 9 месяцев, выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Врачи пытались спасти пострадавшего, но от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Следователи начали проверку по факту произошедшего инцидента. Выясняются обстоятельства, которые привели к трагедии.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб в Белгородской области после взрыва боеприпаса у него в руках.