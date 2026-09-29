90-летний водитель пострадал в ДТП в Карелии

Легковой автомобиль вылетел с дороги в Пряжинском районе

Фото ОПС Пряжинского района

В понедельник, 28 сентября, в 17:17 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на дороге Сяпся-Кудама. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

На место отправились спасатели из Эссойлы. Выяснилось, что в кювет вылетел легковой автомобиль. До прибытия специалистов машину вытащил на дорогу грузовик. В аварии пострадал 90-летний водитель легкового автомобиля. Мужчина при этом отказался от госпитализации. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что Пряжа в этом году побила собственный рекорд.