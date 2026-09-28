Жители Карелии получат доступ к 5G на вокзалах двух столиц

МегаФон развернул сеть пятого поколения на Киевском и Ленинградском вокзалах Москвы, а также на Московском вокзале Петербурга. Подключиться смогут владельцы смартфонов с поддержкой 5G

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон.

Чтобы запустить 5G, оператор провел модернизацию уже работающей LTE-инфраструктуры. За счет технологической нейтральности базовые станции поддерживают новый стандарт на том же частотном ресурсе.

Быстрый интернет здесь особенно нужен из-за большого числа пользователей и высокой нагрузки на мобильную сеть. Через Киевский и Ленинградский хабы ежедневно проходят сотни тысяч пассажиров: это места пересечения маршрутов метро, МЦД, электричек и поездов дальнего следования.

Для путешественников из Петрозаводска 5G будет доступен на Московском вокзале в Петербурге. В направлении Северной столицы ежегодно ездят ориентировочно 480 тысяч жителей города, а в Москву поток заметно меньше - немногим более 250 тысяч человек в год.

По данным МегаФона, пик нагрузки на этих площадках приходится на период с 15:00 до 20:00, когда отправляются вечерние поезда дальнего следования и пригородные электрички. В отличие от жилых и деловых районов, в транспортных узлах мобильный трафик остается высоким и в будни, и в выходные.

Сеть пятого поколения повышает скорость передачи данных и сокращает задержку там, где пользователей особенно много. Это важно в часы пик, когда одновременно работают тысячи устройств. Пассажиры смогут звонить по видео, смотреть и скачивать видео, работать с облачными сервисами и другими приложениями, чувствительными к скорости и отклику сети.

В крупных логистических хабах нагрузка на сеть — одна из самых высоких в мегаполисах. Поэтому такие локации мы рассматриваем как приоритетные для запуска 5G. Новая технология даёт сети дополнительный ресурс и позволяет обеспечить достойную скорость передачи данных и более стабильную связь при большом числе одновременных подключений,

— отметил Евгений Бабахин, директор департамента по развитию и оптимизации радиосети МегаФона.

Подключиться к 5G смогут владельцы совместимых смартфонов. Тем, у кого устройства не поддерживают новый стандарт, включая iPhone, доступна опция Мега5G: за счет настроек сети она позволяет пользоваться интернетом, сопоставимым по скорости с 5G.

Как показывают big data МегаФона, помимо жителей двух столиц, вокзалы чаще всего посещают пассажиры из Тверской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, Самарской и Нижегородской областей. Среди иностранных гостей здесь больше всего путешественников из Китая, Турции и ОАЭ.