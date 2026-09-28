Торговый центр и две многоэтажки останутся без воды в Петрозаводске

Жителей Кукковки предупредили о проблемах с водоснабжением

Фото: Алиса ИИ

Во вторник, 29 сентября, на целый день некоторые петрозаводчане останутся без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

По данным ЕДДС, с 9 часов утра холодное водоснабжение отключат в девятиэтажных домах по адресам улица Ровио, 1 и 7. Также без ресурса останется четырехэтажный торговый центр по адресу улица Ровио, 3. Временные неудобства связаны с плановыми работами на централизованных сетях. Они продлятся до 20 часов.

Ранее сообщалось о том, что «Сбормобиль» возобновит свою работу в октябре.