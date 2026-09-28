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28 сентября 2026
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Россия

Подросток погиб от удара током во время прогулки

В Новосибирской области устанавливаются обстоятельства смерти 15-летнего юноши
Электричество
Фото "Петрозаводск говорит"

В Новосибирской области 15-летний подросток погиб от удара током во время прогулки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась 24 сентября в селе Морозово. Юноша гулял по населенному пункту и в какой-то момент забрался в помещение трансформаторной подстанции. Там он получил удар током, от которого умер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что молодую россиянку насмерть придавило грузовиком в Турции.

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