Полиция помешала заключению брака между стариком и ребенком

Трехлетнюю девочку пытались выдать замуж за 60-летнего жениха в Пакистане

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Полиция Пакистана успела предотвратить заключение брака между трехлетней девочкой и 60-летним мужчиной. За невесту жених был готов заплатить 2,5 млн пакистанских рупий (более 760 тысяч рублей). Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на The Media Line.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов задержали отца малышки, которого подозревают в попытке продать ее. Договоренность о матримониальной сделке существовала на бумаге, и «продавец» получил лишь часть оговоренной суммы. Такое положение дел означает, что фактически брак заключен не был.

Сообщается, что предполагаемого жениха объявили в розыск.