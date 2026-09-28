Маленькая девочка госпитализирована после взрыва на детской площадке

В Приморье семилетняя девочка тяжело пострадала на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, инцидент случился в Уссурийске. По предварительной информации, двое мальчиков играли со взрывоопасными пистонами и забыли их на площадке. После того, как они ушли, туда пришла девочка. Она дотронулась до пистонов, произошел взрыв. Ребенок получила ожоги второй степени и была госпитализирована.
Семья пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию по факту произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что жителям Карелии досрочно перечислят детские пособия в октябре.