Представляем новых участников конкурса «География впечатлений»

На следующей неделе объявим победителя этого месяца!

Фото: нейросеть Алиса AI

Конкурс «География впечатлений», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», набирает обороты! Жители Карелии продолжают присылать нам замечательные фотографии из своих путешествий. Ранее мы уже опубликовали первую часть сентябрьских конкурсных работ, сегодня представляем новые.

Знакомьтесь:

Вера Вагина: «Горы, снег и облака — вот такая красота. Лето, отпуск в Абхазии, озеро Рица, останется в памяти навсегда».

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Галина Архипова: «Абхазия. Чёрное море. Муж».

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Светлана Соколова: «Александровский парк, Санкт-Петербург».

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Анна Фарисеева: «В июле этого года посетила Нижегородский кремль».

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Ольга Бортко: «На снимке — сын Вадим. Летом совершил поход по легендарному всесоюзному туристическому маршруту №30 «Через горы к морю». Он начинается в предгорьях Адыгеи , проходит по территории Кавказского заповедника и приводит к побережью Черного моря. Горы Фишт и Оштен, озеро Псенодах, альпийские луга, встреча с единомышленниками и теплое море Сочи оставили самые незабываемые впечатления! Это путешествие осталось не как воспоминание, а как чувство, к которому хочется вернуться».

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Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, поделитесь интересными кадрами из ваших путешествий и выиграйте билеты в Музыкальный театр!

Условия участия

• К участию приглашаются жители Карелии старше 18 лет. В случае, если на фотографии изображены несовершеннолетние, требуется письменное согласие родителей каждого ребёнка на публикацию снимка.

• На фото обязательно должны присутствовать люди — вы сами или члены вашей семьи. Поделитесь кадрами из ваших путешествий — по миру, по России или по родной Карелии!

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фотографии, и расскажите о тех местах, которые запали вам в сердце!

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «География впечатлений». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлён на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Лучшие кадры выберем трижды — в сентябре, октябре и ноябре. Оценивать конкурсные работы будет редакция. Основными критериями являются оригинальность фотографии, соответствие теме конкурса, содержательная привлекательность, гармоничная композиция, качество.

Победителю каждого месяца достанется приз — билеты в Музыкальный театр Республики Карелия на двоих.

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 30 ноября 2026 года. Подробности по тел. 53-13-13.