Ребенок-водитель разбил автомобиль на дороге в Карелии

В Суоярвском округе двое детей пострадали в ДТП

Фото ГАИ

В Суоярвском округе поздней ночью 27 сентября произошло ДТП, которое устроил несовершеннолетний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 1:30 на дороге Суоярви-Юстозеро-Медгора. 16-летний подросток сел за руль автомобиля «Рено Логан», не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. В аварии пострадали сам водитель и его 14-летний пассажир.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о том, что лесовоз перевернулся утром 28 сентября на трассе в Приладожье.