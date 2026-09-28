Засоры в трубах привели к протечкам на улицах Петрозаводска

На прошлой неделе жители жаловались на потоки воды на дорогах. Причиной стал мусор, скопившийся в канализационных трубах

Фото: «РКС - Петрозаводск»

После обращений встревоженных горожан «ПКС - Водоканал» сразу отправили на места аварийные бригады. Обследование показало: протечки возникли из-за крупных засоров на канализационных сетях.

В трубопроводах специалисты обнаружили мусор, который не должен попадать в систему водоотведения. Именно такие засоры препятствуют нормальному прохождению стоков и в итоге могут привести к их выходу на поверхность.

С 24 по 25 сентября работники предприятия устранили засоры на участках сетей вблизи домов №65 на улице Жуковского, №22 и 22А на улице Ключевой, №9 на улице Свирской и №6 на улице Боровой.

Многих таких случаев можно было избежать. В «РКС - Петрозаводск» напоминают простое правило: в канализацию допустимо смывать только воду, продукты жизнедеятельности и небольшое количество туалетной бумаги.

Влажным салфеткам, даже тем, что помечены как «смываемые», влажной туалетной бумаге, наполнителям для кошачьих лотков, остаткам еды, строительным смесям, волосам и другим предметам в канализации не место.

Любой такой засор - это не просто угроза протечки на улице. Это еще и внеплановый выезд бригады, время специалистов и ресурсы предприятия, которые уходят на ликвидацию последствий в ущерб другим работам на коммунальных сетях.

«РКС - Петрозаводск» призывают горожан бережно относиться к коммунальной инфраструктуре. Это сохранит нормальную работу системы водоотведения, поможет избежать неприятных протечек на улицах и позволит направлять больше сил и ресурсов на обслуживание и развитие городских сетей.