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28 сентября 2026
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Россия

Женщина и трое детей сгорели в собственном доме

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в Алтайском крае
свеча
Фото: Алиса ИИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагического пожара в городе Алейске в Алтайском крае. В ведомстве уточнили информацию о погибших, выяснилось, что возгорание унесло жизни женщины и детей.

По данным СК, на пожаре в частном доме погибли хозяйка, а также несовершеннолетние 2013, 2014 и 2016 годов рождения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи осматривают место трагедии. Назначены необходимые экспертизы для установления причин пожара и смерти людей.

По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации печей.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Три человека погибли в горящем частном доме

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