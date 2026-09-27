В Карелии опубликовали списки выживших при гибели баржи в 1941 году

85 лет назад в Онежском озере была обстреляна и затонула баржа-берлина № 485

Фото: «Петрозаводск говорит»

Спустя 85 лет после гибели баржи № 485 в Онежском озере в Национальном архиве Карелии представили сводные списки погибших и выживших в результате этой трагедии.

По данным источника, 27 сентября 1941 года судно, перевозившее эвакуируемых жителей Петрозаводска и имущество учреждений, подверглось обстрелу со стороны финской артиллерии и авиации около Ивановских островов. Баржу охватил пожар. На помощь судну подоспели пароход «Кингисепп» и пароход «Сакко и Ванцетти». Часть пассажиров удалось спасти.

В сводный список погибших включены 93 человека, в список выживших — 55. При этом списки не являются полными, уточнили в архиве.