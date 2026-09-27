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27 сентября 2026
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Происшествия

Легковушка ушла с трассы – потребовалась помощь сотрудников МЧС

ДТП произошло в Прионежском районе
Колесо автомобиля
Фото иллюстративное: «Петрозаводск говорит»

В Прионежском районе на 30-м км автодороги Соломенное–Ялгуба–Суйсарь вчера, 26 сентября, произошло ДТП: легковой автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

По данным МЧС по РК, помощь потребовалась одному пострадавшему. Сотрудники ведомства отключили аккумуляторную батарею и вернули транспортное средство на дорогу.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные и спасатели оказали помощь еще троим пострадавшим в ДТП. Дорожные инциденты произошли на набережной Варкауса, улице Шотмана и Лесном проспекте в Петрозаводске.

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